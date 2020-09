Shares hitting new highs and lows: week to 30 Sep

Every week as part of our Ideas Farm, we publish a list of shares that have hit or are very close to hitting a new 52-week high or low.

The tables include details of shares which have prices within 3 per cent of either a year high or year low.

NEW HIGHS source: FactSet (23 Sep 20) Name TIDM Price % from hi JP Morgan Japan Smaller JPS 490p 0.4% Capital Gearing Trust Plc CGT 4,560p 0.7% Collagen Solutions COS 7p 0.7% Fidelity Japan Trust FJV 198p 0.8% BBGI BBGI 170p 0.9% EPE Special Opportunities ESO 212p 0.9% Atlan Jap Grth AJG 240p 1.3% Witan Pacific Invt Tr BGCG 399p 1.4% Hastings Group Holdings HSTG 253p 1.4% JBM CN Grw&Inc JCGI 540p 1.5% discoverIE Group DSCV 636p 1.5% Pacific Horizon Invt Tr PHI 576p 1.7% Providence Resources PVR 6p 1.7% Miton UK MicroCap Trust MINI 56p 1.9% BlackRock Greater Eu Invt BRGE 458p 1.9% SDCL Energy Efficiency SEIT 110p 2.2% Gore Street Energy GSF 107p 2.3% Schroder Asian Total ATR 420p 2.3% International Biotech IBT 794p 2.3% Croda International CRDA 6,142p 2.5% Admiral Group ADM 2,775p 2.5% Baker Steel Res Trust BSRT 67p 2.5% Phoenix Spree Deutschland PSDL 326p 2.5% JPMorgan Asia Growth JAGI 421p 2.5% Augmentum Fint AUGM 118p 2.6% Jersey Electricity JEL 475p 2.7% Fidelity China Special FCSS 325p 2.7% JPMorgan Japanese Invt JFJ 566p 2.7% Aberdeen Japan Invt Trust AJIT 635p 2.8% Bail Giff Eur BGEU 1,185p 2.9% Intertek Group ITRK 6,292p 2.9% High Tact Cred HTCF 202p 2.9% Impax Asset Management Gp IPX 520p 3.0%

NEW LOWS source: FactSet (22 Sep 20) Name TIDM Price % from lo Town Centre Securities TOWN 86p 0.0% Standard Chartered STAN 339p 0.1% Georgia Capital Plc CGEO 351p 0.3% SME Credit Realisation Fd SCRF 55p 0.5% Petrofac PFC 123p 0.6% Capital & Regional CAL 46p 0.7% Derwent London DLN 2,458p 0.7% Hunting HTG 146p 0.9% Rolls-Royce Holdings RR 161p 0.9% AG BARR BAG 373p 0.9% Hipgnosis Songs SONC 101p 1.0% Greggs GRG 1,156p 1.1% HSBC Holdings HSBA 288p 1.2% Lloyds Banking Group LLOY 24p 1.4% Stagecoach Group SGC 36p 1.6% Micro Focus International MCRO 259p 1.7% Appreciate Group APP 28p 1.8% Taylor Wimpey TW 100p 1.8% Capital & Counties Props CAPC 114p 2.2% Land Securities Group LAND 513p 2.6% NatWest Group NWG 93p 3.0%