Shares hitting new highs and lows: week to 14 Oct

Every week as part of our Ideas Farm, we publish a list of shares that have hit or are very close to hitting a new 52-week high or low.

The tables include details of shares which have prices within 3 per cent of either a year high or year low.

NEW HIGHS Source: FactSet (07 Oct 20) Name TIDM Price % from hi Pacific Horizon Invt Tr PHI 606p 0.0% Bail Giff Eur BGEU 1,270p 0.0% Schroder Asian Total ATR 437p 0.0% Fidelity China Special FCSS 345p 0.0% JP Morgan European Small JESC 428p 0.0% Schroder AsiaPacific Fund SDP 519p 0.1% Augmentum Fint AUGM 125p 0.2% TR European Growth Trust TRG 1,010p 0.2% International Biotech IBT 814p 0.2% Impax Environmental Mkts IEM 367p 0.3% Edinburgh Worldwide Invt EWI 299p 0.3% Montanaro Europn Small Tr MTE 1,480p 0.3% JBM CN Grw&Inc JCGI 584p 0.3% JPMorgan Asia Growth JAGI 432p 0.5% JPMorgan Japanese Invt JFJ 620p 0.5% JP Morgan Emerging Mkts JMG 1,118p 0.6% Baillie Gifford Shin BGS 241p 0.6% Smithson Investment Trust SSON 1,548p 0.6% GVC Holdings GVC 1,041p 0.7% BBGI BBGI 175p 0.7% Witan Pacific Invt Tr BGCG 422p 0.7% Collagen Solutions COS 7p 0.7% Atlan Jap Grth AJG 264p 0.8% Halfords Group HFD 245p 0.8% JP Morgan Japan Smaller JPS 525p 0.8% Games Workshop Group GAW 10,600p 0.8% Renewables Infrastructure TRIG 139p 0.9% Tritax Big Box BBOX 161p 0.9% High Tact Cred HTCF 212p 0.9% EPE Special Opportunities ESO 212p 0.9% BlackRock Greater Eu Invt BRGE 465p 1.0% Fidelity Japan Trust FJV 203p 1.0% Omega Diagnostics Group ODX 106p 1.0% First Derivatives FDP 3,410p 1.0% Biotech Growth Trust BIOG 1,382p 1.1% Impax Asset Management Gp IPX 530p 1.1% Aberdeen Japan Invt Trust AJIT 653p 1.1% Halma HLMA 2,383p 1.2% Jersey Electricity JEL 491p 1.4% Baillie Gifford US Growth USA 267p 1.5% Scottish Mortgage Invt Tr SMT 994p 1.5% Ashtead Group AHT 2,924p 1.5% Capital Gearing Trust Plc CGT 4,520p 1.5% HgCapital Trust HGT 301p 1.6% Kingfisher KGF 296p 1.7% Monks Investment Tr MNKS 1,152p 1.7% Scottish American Invt SAIN 442p 1.8% Phoenix Spree Deutschland PSDL 329p 1.8% Bunzl BNZL 2,515p 1.8% Luceco Plc LUCE 216p 1.8% Gore Street Energy GSF 107p 1.8% Sigma Capital Group SGM 133p 1.9% PZ Cussons PZC 236p 1.9% Domino's Pizza Group DOM 372p 1.9% Flutter Entertainment FLTR 12,655p 2.0% Spirax-Sarco Engineering SPX 11,030p 2.0% Ashoka India Equity AIE 117p 2.1% Elixirr International ELIX 230p 2.1% Unilever (GB) ULVR 4,794p 2.2% Ferguson FERG 7,938p 2.2% Mobius Investment Trust MMIT 97p 2.2% Smurfit Kappa Group SKG 3,106p 2.2% Miton UK MicroCap Trust MINI 56p 2.2% Oxford Instruments OXIG 1,652p 2.2% Asia Dragon Trust DGN 428p 2.3% Baillie Gifford Japan Tr BGFD 898p 2.3% Watches of Switzerland Group WOSG 420p 2.3% BB Healthcare Trust BBH 169p 2.3% Avon Rubber AVON 4,360p 2.4% Aberdeen New Dawn Invt ABD 273p 2.5% Xaar XAR 135p 2.5% XP Power XPP 4,570p 2.6% JPMorgan American Invt JAM 522p 2.6% SDCL Energy Efficiency SEIT 110p 2.7% Gamesys Group GYS 1,184p 2.8% JTC JTC 485p 2.8% Gresham House GHE 745p 2.9% Future FUTR 2,015p 2.9% BH Macro BHMG 3,620p 2.9% Volex VLX 189p 2.9% Renishaw RSW 5,765p 3.0%