Shares hitting new highs and lows: week to 21 Oct

Every week as part of our Ideas Farm, we publish a list of shares that have hit or are very close to hitting a new 52-week high or low.

The tables include details of shares which have prices within 3 per cent of either a year high or year low.

NEW HIGHS source: FactSet (14 Oct 20) Name TIDM Price % from hi Smithson Investment Trust SSON 1,588p 0.0% Kingfisher KGF 308p 0.0% Spirax-Sarco Engineering SPX 11,410p 0.0% Croda International CRDA 6,416p 0.0% Herald Investment Trust HRI 1,842p 0.1% Baillie Gifford Shin BGS 250p 0.2% Asia Dragon Trust DGN 449p 0.2% JPMorgan Asia Growth JAGI 445p 0.2% Invesco Asia Trust IAT 313p 0.3% Monks Investment Tr MNKS 1,212p 0.3% Open Orphan ORPH 25p 0.4% Fidelity Japan Trust FJV 209p 0.5% Gamesys Group GYS 1,272p 0.5% International Biotech IBT 840p 0.5% Unilever (GB) ULVR 4,874p 0.5% Allianz Technology Trust ATT 2,770p 0.5% JP Morgan Japan Smaller JPS 547p 0.5% JPMorgan American Invt JAM 541p 0.6% Scottish Mortgage Invt Tr SMT 1,075p 0.6% Providence Resources PVR 7p 0.7% Baillie Gifford US Growth USA 284p 0.7% Bunzl BNZL 2,553p 0.7% Baillie Gifford Japan Tr BGFD 940p 0.7% GB Group GBG 807p 0.7% Collagen Solutions COS 7p 0.7% Halma HLMA 2,476p 0.8% Bail Giff Eur BGEU 1,300p 0.8% Montanaro Europn Small Tr MTE 1,510p 0.8% Computacenter CCC 2,498p 0.8% Edinburgh Worldwide Invt EWI 309p 0.8% JP Morgan Emerging Mkts JMG 1,154p 0.9% BBGI BBGI 175p 0.9% High Tact Cred HTCF 212p 0.9% Diploma DPLM 2,288p 1.0% IP Group IPO 85p 1.0% Flutter Entertainment FLTR 13,065p 1.0% Impax Environmental Mkts IEM 382p 1.0% Augmentum Fint AUGM 126p 1.1% Capital Gearing Trust Plc CGT 4,540p 1.1% Fidelity China Special FCSS 361p 1.1% Atlan Jap Grth AJG 269p 1.1% Scottish American Invt SAIN 447p 1.1% Schroder AsiaPacific Fund SDP 532p 1.1% Mid Wynd Intl Invt MWY 680p 1.2% TR European Growth Trust TRG 1,028p 1.2% Pacific Horizon Invt Tr PHI 624p 1.3% Aberdeen Japan Invt Trust AJIT 655p 1.3% Pershing Square Holdings PSH 2,195p 1.3% JPMorgan Japanese Invt JFJ 654p 1.4% Dechra Pharmaceuticals DPH 3,376p 1.4% Ashoka India Equity AIE 119p 1.4% TEMIT TEM 864p 1.5% Tritax Big Box BBOX 165p 1.5% Ferguson FERG 8,050p 1.5% Hikma Pharmaceuticals HIK 2,680p 1.6% JPMorgan Global Growth JGGI 362p 1.6% Record REC 44p 1.7% Henderson EuroTrust HNE 1,318p 1.7% Biotech Growth Trust BIOG 1,472p 1.7% Schroder Asian Total ATR 452p 1.7% discoverIE Group DSCV 678p 1.7% BG CH Grw Tr BGCG 439p 1.8% Sigma Capital Group SGM 133p 1.9% EPE Special Opportunities ESO 210p 1.9% Idox IDOX 50p 1.9% Martin Currie Global Port MNP 351p 2.0% BB Healthcare Trust BBH 172p 2.0% Worldwide Healthcare Tr WWH 3,660p 2.0% BlackRock Greater Eu Invt BRGE 463p 2.0% Mpac Group MPAC 385p 2.0% Elixirr International ELIX 230p 2.1% Miton UK MicroCap Trust MINI 57p 2.2% Bankers Invt Trust BNKR 1,034p 2.3% PZ Cussons PZC 257p 2.3% European Metals EMH 25p 2.3% 888 888 267p 2.4% EKF Diagnostics EKF 62p 2.4% Shanta Gold SHG 20p 2.4% Jersey Electricity JEL 492p 2.4% Electrocomponents ECM 733p 2.5% Impax Asset Management Gp IPX 536p 2.5% B&M European Value Retail BME 503p 2.6% Genus GNS 3,948p 2.7% Smurfit Kappa Group SKG 3,140p 2.7% Ashtead Group AHT 2,912p 2.7% Personal Assets Trust PNL 45,700p 2.8% Ruffer Investment RICA 243p 2.8% Experian EXPN 3,063p 2.9% Mobius Investment Trust MMIT 100p 2.9% JP Morgan European Small JESC 433p 2.9% Domino's Pizza Group DOM 368p 3.0%